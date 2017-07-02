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FIFA Konfederasyonlar Kupası'nın sahibi Almanya

FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Şili ile karşılaşan Almanya aldığı 1-0'lık skor ile kupanın sahibi oldu.

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FIFA Konfederasyonlar Kupasının sahibi Almanya

FIFA Konfederasyonlar Kupası finalinde Şili ile karşılaşan Almanya aldığı 1-0'lık skor ile kupanın sahibi oldu.

Turnuvanın final maçında, 2014 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Almanya ile 2015 ve 2016 Copa America şampiyonu Şili, Saint Petersburg kentinde karşılaştı.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 20. dakikasında rakip fileleri havalandıran Lars Stindl, Almanya'yı 1-0 öne geçirdi. Şili, maçın kalan kısmında baskısını artırsa da eşitliği yakalayamadı ve Almanya mücadeleden 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğa ulaştı.

Bu arada Almanya'nın Türk asıllı futbolcusu Emre Can, 79. dakikada Timo Werner'in yerine oyuna girdi.

Daha önce 2005'te üçüncülük yaşayan Almanya, turnuvadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

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