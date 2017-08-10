  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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FIFA dünya sıralamasını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 33. basamaktaki yerini korudu.

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FIFA dünya sıralamasını açıkladı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 33. basamaktaki yerini korudu.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan ağustos ayı dünya sıralamasına göre, Türkiye geçen ay olduğu gibi 33. sırada yer aldı.

Brezilya, geçen ay Almanya'ya bıraktığı zirveye yeniden yerleşti. Polonya ise tarihinin en yüksek derecesi 5'inciliğe yükseldi.

Ay-yıldızlıların, 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki rakiplerinden Hırvatistan 16, İzlanda 20, Ukrayna 27, Finlandiya 110, Kosova ise 180. sırada kendilerine yer buldu.

Namibya, 20 basamak birden atlayarak 136. sıraya yerleşti ve ayın en fazla yükselen takımı oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 14 Eylül'de açıklanacak.

Etiketler: türkiye milli takımı, fifa, dünya sıralaması
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