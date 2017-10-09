FIFA Altın Top adayları açıklandı

Dünyada yılın en iyi futbolcusunun belirlendiği "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülü için adaylar açıklandı.

France Football Dergisi'nden yapılan açıklamada, "Altın Top" ödülü için 30 aday futbolcunun belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, daha önce bu ödülü 5 kez elde eden Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi ile 4 kez kazanan Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra sezon başında rekor bonservis bedeliyle Paris Saint-Germain'e transfer olan Brezilyalı Neymar, adaylar arasında yer aldı.

2017 "Altın Top" ödülüne aday gösterilen futbolcular şöyle:

Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Portekiz)

Lionel Messi (Barcelona/Arjantin)

Neymar (Paris Saint-Germain/Brezilya)

Luka Modric (Real Madrid/Hırvatistan)

Paulo Dybala (Juventus/Arjantin)

Marcelo (Real Madrid/Brezilya)

N'Golo Kante (Chelsea/Fransa)

Luis Suarez (Barcelona/Uruguay)

Sergio Ramos (Real Madrid/İspanya)

Jan Oblak (Atletico Madrid/Slovenya)

Philippe Coutinho (Liverpool/Brezilya)

Dries Mertens (Napoli/Belçika)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Belçika)

Robert Lewandowski (Bayern Münih/Polonya)

David De Gea (Manchester United/İspanya)

Harry Kane (Tottenham/İngiltere)

Edin Dzeko (Roma/Bosna Hersek)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid/Fransa)

Toni Kroos (Real Madrid/Almanya)

Gianluigi Buffon (Juventus/İtalya)

Sadio Mane (Liverpool/Senegal)

Radamel Falcao (Monaco/Kolombiya)

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund/Gabon)

Edinson Cavani (Paris Saint-Germain/Uruguay)

Mats Hummels (Bayern Münih/Almanya)

Karim Benzema (Real Madrid/Fransa)

Eden Hazard (Chelsea/Belçika)

Leonardo Bonucci (Milan/İtalya)

Isco (Real Madrid/İspanya)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Fransa).

France Football Dergisi'nin 1956-2009 yıllarında verdiği "Altın Top" ödülü ile FIFA'nın 1991-2009 arasında seçtiği "Dünyada Yılın Futbolcusu" ödülü, 2010 yılında "FIFA Altın Top" adı altında birleşmişti.

FIFA ve France Football Dergisi, "FIFA Altın Top" ismiyle 2010'dan itibaren verilen dünyada yılın futbolcusu ödülünde ortaklığa geçen yıl son vermişti.