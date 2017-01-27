FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

İsviçre'nin Mies kasabasındaki FIBA Basketbol Evi'nde düzenlenen ve 24 takımın yer aldığı kura çekiminde, Türk takımlarından Beşiktaş Sompo Japan, Banvit ve Pınar Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu.

Seribaşı olarak play-off turuna katılan Pınar Karşıyaka'nın rakibi, Almanya'dan Fraport Skyliners oldu. İki maç üzerinden eleme usulü oynanacak karşılaşmalarda İzmir temsilcisi, ilk müsabakasına deplasmanda çıkacak.

Kuraya doğrudan son 16 turundan katılan iki Türk takımından Beşiktaş Sompo Japan, bu turda Pınar Karşıyaka ile Fraport Skyliners arasında oynanacak eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Banvit ise Rusya'nın Avtodor ile Almanya'nın EWE Baskets takımları arasındaki play-off turunun galibiyle maça çıkacak.

Play-off turu maçları 7-8 ve 21-22 Şubat'ta, son 16 turu karşılaşmaları ise 28 Şubat-1 Mart ve 7-8 Mart'ta oynanacak.

Eşleşmeler şöyle:

Play-off turu:

1. maç: Aris (Yunanistan) - Strasbourg (Fransa)

2. maç: Ventspils (Letonya) - Umana Reyer Venezia (İtalya)

3. maç: Avtodor (Rusya) - EWE Baskets (Almanya)

4. maç: Juventus Utena (Litvanya) - AEK (Yunanistan)

5. maç: PAOK (Yunanistan) - Partizan (Sırbistan)

6. maç: Maccabi Rishon LeZion (İsrail) - MHP Riesen (Almanya)

7. maç: Fraport Skyliners (Almanya) - Pınar Karşıyaka (Türkiye)

8. maç: Dinamo Sassari (İtalya) - CEZ Nymburk (Çekya)

Son 16 turu:

1. maç galibi - ASVEL (Fransa)

4. maç galibi - Monaco (Fransa)

5. maç galibi - Iberostar Tenerife (İspanya)

8. maç galibi - Le Mans (Fransa)

6. maç galibi - Neptunas (Litvanya)

3. maç galibi - Banvit (Türkiye)

2. maç galibi - Sidigas Avellino (İtalya)

7. maç galibi - Beşiktaş Sompo Japan (Türkiye) AA