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Buradasınız : » » FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk ekibi mücadele edecek

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk ekibi mücadele edecek

Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol'un doğrudan gruplarda yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, ön eleme turunu geçen Pınar Karşıyaka da mücadele edecek.

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FIBA Şampiyonlar Liginde 4 Türk ekibi mücadele edecek

Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol'un doğrudan gruplarda yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, ön eleme turunu geçen Pınar Karşıyaka da mücadele edecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunda 4 Türk basketbol takımı yer alacak.

Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol'un doğrudan gruplarda yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, ön eleme turunu geçen Pınar Karşıyaka da mücadele edecek.

Banvit'in C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan'ın D Grubu'nda ve Gaziantep Basketbol'un ise B Grubu'nda yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde, 3. ön eleme turunda Macar ekibi Alba Fehervar'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, 4. Türk temsilcisi oldu.

Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon çeyrek finalde veda ettiği organizasyonun ilk turunda A Grubu'nda yer aldı.

Pınar Karşıyaka'nın grubunda Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya) ve EWE Baskets (Almanya) ile Juventus Utena (Litvanya) takımları bulunuyor.

Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında 11 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Sassari ile karşılaşacak.

Etiketler: fiba şampiyonlar ligi, basketbol
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