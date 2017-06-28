  • 28 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 3 Türk takımı mücadele edecek

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gelecek sezon yer alacak Türk takımları, Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

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FIBA Kadınlar Avrupa Liginde 3 Türk takımı mücadele edecek

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde gelecek sezon yer alacak Türk takımları, Fenerbahçe, Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2017-2018 sezonunda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde mücadele edecek takımlar belirlendi.

Geçen sezon FIBA Avrupa Kupası'nda mutlu sona ulaşan Yakın Doğu Üniversitesi ve FIBA Avrupa Ligi'nde final oynayan Fenerbahçe'nin yanı sıra ligde 2013-2014 sezonu şampiyonu Galatasaray da bir yıllık aradan sonra Türkiye adına turnuvaya doğrudan katılma hakkı kazandı.

Doğrudan yer alacak 14 takım

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 11 Ekim'de başlayacak yeni sezonda doğrudan yer alacak 14 takım şu şekilde:

Castors Braine (Belçika), Avenida (İspanya), Famila Schio (İtalya), Fenerbahçe, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi (Türkiye), Dinamo Kursk, Nadezhda, UMMC Ekaterinburg (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), ESBVA-LM, Tango Bourges Basket (Fransa), Wisla Can-Pack (Polonya) USK Prag (Çekya)

Diğer yandan ligde mücadele edecek son 2 takım, Fransa'nın BLMA, Macaristan'ın Szekszard, Slovakya'nın Piestanske Cajky ve Polonya'nın CCC Polkowice ekipleri arasında oynanacak eleme maçlarının ardından belli olacak.

Etiketler: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi, basketbol, Türk Takımları, Fenerbahçe, Galatasaray, Yakın Doğu Üniversitesi
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