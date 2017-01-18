  • 18 OCAK 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Karla Karışık Yağmurlu
Karla Karışık Yağmurlu
  • DOLAR 3.788
    EURO 4.047
  • BIST 82871.37
    ALTIN 147.726
Buradasınız : » » Feyyaz Uçar takımına güveniyor

Feyyaz Uçar takımına güveniyor

Bandırmaspor Teknik Direktörü Uçar, "Herkese saygı duyuyoruz ama kimseden de korkmuyoruz." açıklamasında bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Feyyaz Uçar takımına güveniyor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'un teknik direktörü Feyyaz Uçar, "Herkese saygı duyuyoruz ama kimseden de korkmuyoruz." dedi.

Bandırmaspor Tesisleri'nde, hafta sonu evinde Denizlispor ile yapacağı karşılaşmaya hazırlanan bordo-beyazlı ekibin teknik direktörü Feyyaz Uçar, antrenman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Uçar, rakibin güçlü olduğunu ancak ona göre tedbirler alacaklarını belirterek, "Denizlispor, ligin deplasman lideri. Ligde en çok deplasman galibiyeti olan takım. Çekinilmesi gereken bir rakip. Biz herkese saygı duyuyoruz ama kimseden de korkmuyoruz. Her maçtaki amacımız galibiyet. Seyirciye ihtiyacımız var. Seri yakalamak istiyoruz. Samsunspor maçında aldığımız 3 puanı bu galibiyetle taçlandırmamız lazım." diye konuştu.

Kulüp basın sözcüsü Bilgen Süngü ise transfer çalışmalarına ilişkin, "Altınordu takımından Sertaç Çam, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde bugün takıma katılacak. Ön libero olarak düşülen Hırvat oyuncu Ljubicic ile de ön anlaşma yapıldı. Perşembe günü Bandırma'da olacak." dedi. AA

Etiketler: bandırmaspor, Feyyaz Uçar
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER