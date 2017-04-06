  • 06 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Fernandao'nun tedavisine Brezilya'da devam edilecek

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu kırılan Fenerbahçeli futbolcu Fernandao, tedavisine Brezilya'da devam edecek.

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Fernandaonun tedavisine Brezilyada devam edilecek

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Atiker Konyaspor maçında kolu kırılan Fenerbahçeli futbolcu Fernandao, tedavisine Brezilya'da devam edecek.

Brezilyalı futbolcunun sağlık durumu hakkında sarı-lacivertli kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu, Fernandao'nun tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Kolunun üst tarafında 5 parça kırık oluşmuş ve ertesi gün ameliyat olmuştu. Omzunda bir breysi var. Dirsek hareket açıklığını bir miktar sağlamaya çalışıyoruz. Burada beklememiz gereken kemiğin kaynaması. 2 ay bekleyip daha sonra asıl ciddi rehabilitasyon sürecine başlayacağız. Bu süreçte dinlenecek. O yüzden tedavisini Brezilya'da sürdürecek." ifadelerini kullandı.

Fernandao'nun 6-8 hafta sonra kontrole geleceğini aktaran Kunduracıoğlu, gidişata göre tedaviyi düzenleyeceklerini kaydederek, "Dönüşü için 3 ay demiştik. Son 1 aylık dönem kuvvetlendirme, hareket açıklığını sağlama, rehabilitasyon sürecinin hızlanması olacak. Kişiye özgü tedavilere devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Fernandao, Brezilya, sakatlık
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