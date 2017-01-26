Ferhat Arıcan 2020 Tokyo için dünyayı aşacak

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kadar Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalar kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Brezilya'da düzenlenen 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak, erkeklerde 108 yıl aradan sonra olimpiyatlarda mücadele eden ikinci Türk cimnastikçi unvanını alan Ferhat Arıcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Artistik Erkekler Milli Takım kampında Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nın yanı sıra uzun vadede 2020 Tokyo'nun ön hazırlığını yaptıklarını belirtti.

"Asıl hedefimiz 2020 Tokyo'ya takım halinde gitmek." ifadesini kullanan Ferhat, olimpiyatların hazırlıklarına 4 yıl önceden başladıklarını dile getirdi. Milli takımda iyi bir ekip ve takım ruhunun oluştuğunu vurgulayan Ferhat, şöyle konuştu:

"Şimdiki hedefimiz tabii ki olimpiyatlara gitmek değil, madalya kazanmak. Olimpiyatlara da takım halinde gitmek. Bu da Türkiye için ilk olacak. Dünyada tüm sporların temeli olan branşın Türkiye'de popüler olmaması bana garip geliyor. Bu yüzden biraz gerideydik ta ki geçen yıla kadar. Geçen yıl çok büyük başarılar elde ettik. Olimpiyatlara kadınlar ve erkeklerde iki kişi gittik. Takımlarda 43'üncüyken şimdi 25'inci olduk. Hedefimiz ilk 16'ya girmek. Bunlar Türk cimnastiği ve Türk sporu için büyük hedefler. Bunları başarabilmemiz için çalışmamız ve inanmamız gerekiyor. Artık eski kulüpçülük ve kişisel antrenörlük yok milli takımımızda, bütün takım birlikte çalışıyor. Dört yıl böyle çalışmak bizim için büyük bir avantaj."

Ferhat, 2016 Rio Olimpiyatları'nda büyük bir talihsizlik yaşadığını anımsatarak, "Paralel barda elim kaymasıydı şu an olimpiyat ikincisi, üçüncüsü olarak konuşuyor olacaktım. O yarışmadan sonra daha çok hırslandım. Önümüzde Avrupa Şampiyonası var ve kesinlikle madalya hedefliyorum. Daha sonra Dünya Şampiyonası... 2020 Tokyo'ya gitmeden önce Avrupa ve dünyaları almak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"Artık bir madalya almamız gerekiyor"

Hedefleri Avrupa, Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo şeklinde kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlediklerini anlatan Ferhat, Avrupa Şampiyonası'nda madalya alacağına inandığını kaydetti.

Bu yıl Kanada'da gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurgulayan Ferhat, "Dünya Şampiyonası'nda artık bir madalya almamız gerekiyor. Avrupa ve dünyada bu yıl boş geçmemem gerekiyor. Bunun inancındayım ve çok çalışmam gerekiyor." diye konuştu.

"Olimpiyat şampiyonuyla farkım yok"

Cimnastiğin kişiye öz güven ve disiplin kattığını vurgulayan Ferhat, 2016 Rio'nun kendisine yüzde 100 tecrübe kazandırdığını söyledi.

"2016 Rio Olimpiyatları beni daha da hırslandırdı." diyen Ferhat Arıcan, şöyle devam etti:

"Olimpiyat şampiyonu veya madalya alanlarla bir farkımın olmadığını gördüm. En önemlisi bu, bundan sonraki yarışmalara bu güvenle çıkacağım. Günde 6-7 saat çalışıyoruz. Haftada 35 saati buluyor. Her günümüz salonda geçiyor. Sosyal hayatımız hafta sonu dışında çok yok. Biz bu spora hayatımızı adadık. Olimpiyat sürecinde çok zor zamanlar geçirdim. Olimpiyat elemeleri ve kotalarında gerçekten psikolojik olarak zor anlar yaşadım. 2012 Londra Olimpiyatları'nı çok az bir puanla kaçırmıştım. Oradan başlayan 5-6 yıllık bir süreçti benim için 2016 Rio Olimpiyatları."

Türkiye'yi erkeklerde olimpiyatlarda temsil etmeyi başardığını anlatan Ferhat, "Hedefime ulaştım ama şimdiki hedefim daha yüksek. Onun için hem kafamı, hem fiziksel olarak vücudumu çok iyi hazırlamam gerekiyor. Önümüzde güzel bir süreç var ve onu da iyi değerlendireceğiz." diye konuştu.

Milli cimnastikçi, sporu artık bir işi olarak kabul ettiğini ve salonla dışarıdaki hayatını birbirinden ayrı tuttuğunu vurgulayarak, "Salona girdiğimde, adımımı attığımda bu benim işim diyorum. Çünkü paramızı da kariyerimizi de buradan kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.