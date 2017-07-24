Fenerbahçe'ye Norveçli hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 27 Temmuz Perşembe günü yapacağı maçı Norveç Futbol Federasyonundan Ola Hobber Nilsen yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Graz şehrinde TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Norveçli hakem düdük çalacak. Nilsen'in yardımcılıklarını vatandaşları Tom Harald Gronevik ve Geir Isaksen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Norveç Futbol Federasyonundan Kai Erik Steen olacak.

Fenerbahçe-Sturm Graz maçının biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı rövanş maçının biletleri satışa çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 50 ila 240 lira arasında değişen biletlerin sadece "www.passo.com.tr"den satışa sunulduğu belirtildi.

Biletleri bugün Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu, kongre üyeleri ve temsilci üyelerinin, yarın ise Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerinin satın alabileceği ifade edildi.

Genel satışın ise 26 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı kaydedildi.