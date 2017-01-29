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Fenerbahçe'ye Kayseri şoku

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti.

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Fenerbahçeye Kayseri şoku
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki Kayserispor-Fenerbahçe maçı ev sahibi takımın 4-1 üstünlüğüyle bitti.
 
11. dakikada Kayserisporlu Varela'nın sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
 
27. dakikada Mehmet Topal'ın ceza yayı üzerinden etkili vuruşunda top, direğin yanından az farkla auta çıktı.
 
32. dakikada Deniz Türüç'ün kaleyi karşıdan gören pozisyondan uzak mesafeden şutunda, kale alanında seken topu kaleci Volkan güçlükle çıkardı. Pozisyonu iyi takip eden Umut, altıpasta boşta kalan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
 
Bu arada, futbolcularla gol sevincini yaşamak isteyen kale arkasındaki tribünde yer alan bazı taraftarlar, sahanın içine düşerek ezilme tehlikesi geçirdi.
 
41. dakikada Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Sarı-lacivertli takımda Salih Uçan'ın solda ayağından açtığı top, Kana Bıyık’ın müdahalesiyle ceza alanına yöneldi. Pozisyonu takip eden Mehmet Topal’ın penaltı noktası civarında yerden vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
 
52. dakikada soldan hızla çıkan Lens’in pasında ceza alanında meşin yuvarlakla buluşan Alper’in, Ahamada’nın üzerinden aşırdığı top boşta kaldı. Fernandao’nun kale alanından vuruşunda Kayserisporlu futbolculara çarpan meşin yuvarlak, tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
 
70. dakikada Varela'nın savunmanın arkasına derinlemesine pasında, ceza alanına hareketlenen Güray’ın altıpas civarında çapraz pozisyondan vuruşunda top ağlara gitti: 2-1
 
88. dakikada Kubilay'ın pasında ceza sahasının solunda topu göğsüyle önüne alan Güray, meşin yuvarlağı kaleye paralel gönderdi. Arka direğe hareketlenen Welliton, topu filelerle buluşturarak farkı ikiye çıkardı: 3-1
 
90+5. dakikada sağ çaprazdan kullanılan serbest vuruşta takım arkadaşından topu alan Güray'ın uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 4-1
 
Maç, Kayserispor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. 
 
Etiketler: SPor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, kayserispor, mağlubiyet
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