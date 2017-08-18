  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Fenerbahçe'nin yeni yıldızları imzayı attı

Fenerbahçe'nin yeni yıldızları imzayı attı

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni transferleri Mauricio Isla, Roberto Soldado ve Giuliano Victor Paul için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenledi.

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Fenerbahçenin yeni yıldızları imzayı attı

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni transferleri Mauricio Isla (ortada), Roberto Soldado (sağda) ve Giuliano Victor Paul (solda) için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenledi.

Mauricio Isla, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldiğimin farkındayım ve herkesin bulunmak isteyeceği bir kulüpteyim'' ifadelerinin kullandı.

İspanyol golcü Roberto Soldado ise "Futbolu seven herkes, Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyordur. Bu formayı giymek büyük keyif" dedi.

Sarı Lacivertlilerin Zenit'ten transfer ettiği Giuliano, ''Fenerbahçe formasını giyiyor olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Bu formayla sahada olmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Etiketler: Fenerbahçe, mauricio isla, giuliano victor paul, Roberto Soldado
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