  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Fenerbahçe'nin yeni transferi Neto ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Neto ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Portekizli savunmacı Luis Neto, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

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Fenerbahçenin yeni transferi Neto ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Portekizli savunmacı Luis Neto, sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın Zenit ekibinden 1 yıllığına kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Antrenmana salonda başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra sahada pas ve pres çalışması ile çift kale maç yaptı.

Sakatlıkları süren Mehmet Ekici ve Yiğithan Güveli, takımdan ayrı çalışırken, milli takımlarda bulunan Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Nabil Dirar, Roman Neustaedter, Mauricio Isla, Robin van Persie, Giuliano Victor De Paula, Oğuz Kağan Güçtekin ve Ahmethan Köse antrenmanda yer almadı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 4. haftasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Etiketler: transfer, neto, Fenerbahçe, antrenman
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