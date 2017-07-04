Fenerbahçe'nin yeni transferi Kameni İstanbul'da

Fenerbahçe Kulübünün, transferi için kendisi ve İspanya kulübü Malaga ile prensip anlaşmasına vardığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, İstanbul'a geldi.

Malaga'dan kalkan uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 33 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Kameni, emniyet görevlilerinin yoğun güvenlik önlemleri altında dışarıya çıktı ve kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

Kariyerine ülkesi Kamerun'da başlayan 33 yaşındaki file bekçisi, daha önce Fransa'nın Le Havre ve Saint-Etienne, İspanya'nın Espanyol takımlarında görev yaptı. Kameni, 2011-2012 sezonunun devre arasından bu yana Malaga forması giyiyordu. AA