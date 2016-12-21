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Fenerbahçe'nin kupada rakibi Menemen Belediyespor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında yarın deplasmanda İzmir temsilcisi Menemen Belediyespor ile mücadele edecek.

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Fenerbahçenin kupada rakibi Menemen Belediyespor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Menemen Belediyespor ile karşılaşacak.
 
Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan, ikinci haftada Spor Toto 2. Lig ekibi Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, İzmir temsilcisini yenerek, gruptaki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
 
Fenerbahçe'nin Menemen Belediyespor maçına Spor Toto Süper Lig'de az süre alan futbolcular ile gençlerden kurulu bir kadro ile çıkması bekleniyor. Sakat veya cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel, yarınki müsabakada yer alamayacak.
 
İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak 3. haftanın kapanış maçı, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. AA
 
Etiketler: Ziraat Türkiye Kupası, Fenerbahçe, Menemen Belediyespor
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