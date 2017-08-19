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Fenerbahçe'nin konuğu Trabzonspor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

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Fenerbahçenin konuğu Trabzonspor

Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Ligin ilk haftasında İzmir'de Göztepe'yle 2-2 berabere kalan, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'a deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, Trabzonspor'u yenerek taraftarını sevindirmek istiyor.

Giuliano ilk 11'e
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni transfer Giuliano Victor de Paula'yı ilk 11'de oynatmaya hazırlanıyor.

Hafta başında transferi tamamlanan ve takımla çalışmalara başlayan Brezilyalı futbolcunun, Trabzonspor maçında "10 numara" pozisyonunda forma giymesi bekleniyor.

Kocaman, santrfor bölgesinde ise ağrıları geçen Robin van Persie ile yeni transfer Roberto Soldado arasında tercih yapacak.

Sakatlıkları süren Jose Fernandao ve Mehmet Ekici yarınki maçta da forma giyemeyecek.

Etiketler: fenerbahçe trabzonspor maçı
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