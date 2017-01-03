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Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu

Fenerbahçe, 6-12 Ocak'ta Antalya'da gerçekleştireceği kampta iki hazırlık maçı yapacak.

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Fenerbahçenin kamp programı belli oldu

Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına 6 Ocak Cuma günü başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, 7 günlük iznin ardından 6 Ocak Cuma günü İstanbul'da toplanacak ve kamp çalışması yapmak için Antalya'ya gidecek.

Fenerbahçe, 12 Ocak Perşembe gününe kadar kampa gireceği Antalya'da 2 hazırlık maçı yapacak.

Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçını 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles, ikinci hazırlık karşılaşmasını da 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani ekibiyle oynayacak. İki müsabaka da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda yapılacak.

Fenerbahçe, 12 Ocak Perşembe günü kamp çalışmasını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

Etiketler: Fenerbahçe
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