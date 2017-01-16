Fenerbahçe'nin kalesi düştü

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin iç sahadaki performansı, geçmiş sezonları aratıyor.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar Kadıköy'de 9 maç yapan sarı-lacivertli ekip, bu karşılaşmaların dördünü kazanırken, dördünden de beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, bir müsabakada ise rakibine mağlup oldu. Sahasında yaptığı 9 maçta 16 puan toplayan sarı-lacivertliler, rakiplerine 11 puan kaptırdı.

Fenerbahçe, iç saha maçları baz alınarak oluşturulan puan tablosunda 6. sırada bulunurken, Medipol Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Kardemir Karabükspor ve Bursaspor'un gerisinde yer aldı.

Ligin dibindeki takımlara 6 puan kaybetti

Fenerbahçe, küme düşme hattındaki takımlara sahasında 6 puan kaybetti.

Ülker Stadı'nda yaptığı 9 maçın 5'inde puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, Bursaspor'a 1-0 yenilirken, Beşiktaş ile 0-0, Kayserispor ile 3-3, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 ve Adanaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takımın iç sahada puan kaptırdığı takımlardan Aytemiz Alanyaspor 14, Kayserispor 16 ve Adanaspor 17. sırada bulunuyor.

17 sezon öncesini tekrarladı

Fenerbahçe, 17. haftalar itibarıyla iç sahada son 17 sezonun en kötüsü konumunda.

Sarı-lacivertli ekip, sezonların 17. haftalarına bakıldığında son olarak 1999-2000 sezonunda iç sahada 16 puanı hanesine yazdırmıştı.

Advocaat, önceki 3 sezonun gerisinde kaldı

Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Dick Advocaat, sarı-lacivertli ekipte kendisinden önce görev yapan 3 çalıştırıcı Ersun Yanal, İsmail Kartal ve Vitor Pereira'nın gerisinde kaldı.

Sarı-lacivertliler, 17. haftalara bakıldığında 2013-2014 sezonunda Ersun Yanal ve 2015-2016'da Pereira ile 41, 2014-2015'te ise İsmail Kartal ile 39 puan topladı.

Bu sezon 32 puan alabilen Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın görev yaptığı ve 17. hafta itibarıyla 27 puan toplanan 2012-2013 sezonunu geçti. AA