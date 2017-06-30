  • 30 HAZIRAN 2017, CUMA

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Fenerbahçe'nin ilk kampı başlıyor

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu öncesinde ilk kampını gerçekleştirmek üzere yarın Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.

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Fenerbahçenin ilk kampı başlıyor

Fenerbahçe, 2017-2018 sezonu öncesinde ilk kampını gerçekleştirmek üzere yarın Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek.

Yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da İstanbul'da başlayan ve bu süreçte çalışmalarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertliler, ilk kampını Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapacak.

Hazırlıklarının ilk İstanbul etabını bugün tamamlayacak sarı-lacivertliler, 8 Temmuz Cumartesi gününe kadar Topuk Yaylası Tesisleri'nde kalacak. Fenerbahçe, aynı gün Düzce Stadı'nda Romanya'nın Juventus Bükreş takımıyla yapacağı özel maç sonrası İstanbul'a dönecek.

Sarı-lacivertliler, sezon öncesi yurt dışı kampını ise İsviçre'nin Lozan şehrinde gerçekleştirecek.

İkinci kamp programı için 11 Temmuz Salı günü Lozan şehrine gidecek Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar kamp yapacağı İsviçre'de 4 hazırlık maçı oynayacak.

Sarı-lacivertliler, sırasıyla 12 Temmuz'da Portekiz'in Sporting Lizbon, 15 Temmuz'da Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz'da İspanya'nın Athletic Bilbao ve 19 Temmuz'da Fransa'nın Monaco takımlarıyla karşılaşacak.

Etiketler: topuk yaylası, kamp süreci, Fenerbahçe, antrenman
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