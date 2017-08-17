  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında, bu akşam deplasmanda Makedonya temsilcisi Vardar'la karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçenin ilk 11i belli oldu

Sarı- lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedonya temsilcisi Vardar'a konuk olacak.

Başkent Üsküp'teki II. Filip Arena'da saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Luca Banti yönetecek. Maç, beinINSports 1'den naklen yayınlanacak.

Geride kalan sezonu 3. sırada bitirdiği için UEFA Avrupa Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, bu turda Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eledi. Avusturya'da ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda 1-1'lik beraberlikle adını play-off turuna yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekip, bir önceki turda olduğu gibi deplasmandan yine avantajlı bir skorla dönmeyi hedefliyor.

Makedonya'da son 3 sezonu şampiyon tamamlayan Vardar, bu sezon Avrupa macerasına UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde başladı. 2. ön eleme turunda İsveç ekibi Malmö'yü geçen Vardar, 3. ön eleme turunda ise Danimarka temsilcisi Kopenhag'a elendi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Hasan Ali, Skrtel, Mehmet Topal, Şener, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

Etiketler: fenerbahçe-vardar maçı, Fenerbahçe'ni ilk 11'i
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