Fenerbahçe'nin efsaneleri Köln'de bir araya geldi

Köln Kulübü Başkan Yardımcısı Toni Schumacher, UEFA Avrupa Ligi'nde eski takımı Fenerbahçe ile karşılaşmak ve sarı-lacivertlilerin ne kadar büyük bir camia olduğunu futbolcularına göstermek istediğini söyledi.

Köln Fenerbahçeliler Derneği'nin düzenlediği 3. Yaz Festivali'nde, sarı-lacivertlilerin eski oyuncuları Toni Schumacher, Küçük Şenol lakaplı Şenol Ustaömer ve Turan Sofuoğlu, Köln Fenerbahçe Kültür Evi'nin açılışını yaptı. Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Hüseyin Emre Engin, Köln Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Yakup Işıklar ile derneğin yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra çok sayıda taraftar etkinlikte hazır bulundu.

Yaşamını yitiren eski Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Yula anısına futbol turnuvası da düzenlenen açılışta, sarı-lacivertlilerin eski oyuncuları, turnuvaya katılan çocuklara Yula'nın fotoğraflarının yer aldığı birer madalya taktı.

Schumacher, açılışta yaptığı konuşmada, son dönemlerde gerginleşen Türk-Alman ilişkilerine atıfta bulunarak, "Politikayla başaramadıklarınızı futbol ile başarabiliyorsunuz. Futbol insanları birbirine yaklaştırıyor ve insanları birbirleriyle kenetliyor." ifadelerini kullandı.

Eski iki takım arkadaşı ile bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Schumacher, "İkisinin yanında olunca tekrar futbol oynamak istedim. Türkiye'de muhteşem zaman geçirdim ve unutulmaz anılarım var. Bundan sonra da Türkiye'deki arkadaşlarım ve Fenerbahçe camiasıyla tekrar yakınlaşıp o güzel günleri anımsamak istiyorum." şeklinde konuştu.

Köln Kulübünün geçen sezon Almanya Birinci Futbol Ligi'ni (Bundesliga) 5. sırada bitirerek 25 yıl sonra UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkına sahip olduğunu hatırlatan Schumacher, "Fenerbahçe'nin tur atlayarak bizimle karşılaşmasını arzu ediyorum. Fenerbahçe büyük ihtimalle turu geçecektir. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile karşılaşmak ve futbolcularıma sarı-lacivertlilerin ne kadar büyük bir camia olduğunu göstermek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Schumacher, Türkçe olarak "Çok teşekkür ediyorum, Türkiye'yi çok seviyorum." diyerek sözlerini bitirdi.

