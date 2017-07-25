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Buradasınız : » » Fenerbahçe'nin Avrupa'da ön eleme karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa'da ön eleme karnesi

27 Temmuz Perşembe günü Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa arenasında 23 ön eleme turunun 15’inde rakiplerini saf dışı bıraktı.

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Fenerbahçenin Avrupada ön eleme karnesi

Avrupa kupaları tarihinde bugüne dek 23 ön eleme mücadelesine çıkan sarı-lacivertliler, 15 kez tur atlamayı başarırken, 8 defa rakiplerine elenmekten kurtulamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan Fenerbahçe, 8 defa turu geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi için mücadele ettiği 8 ön eleme turunda ise sadece bir kez kupa dışında kaldı.

"Kupa 2"de başarılı

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası'nda 3, yeni formatıyla UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 ön eleme turuna çıktı.

"Kupa 2"de oynadığı 8 ön eleme turunun 7'sinde Fenerbahçe, rakiplerini saf dışı bıraktı. Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ın ilk döneminde 2010-2011 sezonunda Yunan ekibi PAOK'a elenerek Avrupa'ya veda etmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 eleme maçı
Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 30 eleme maçına çıktı.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde yaptığı 30 karşılaşmada 12 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 9 beraberlik yaşadı, 9 yenilgi yaşadı.

Etiketler: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi
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