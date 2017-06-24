  • 24 HAZIRAN 2017, CUMARTESI

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Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi

Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, İtalya'da evlendi.

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Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Simon Kjaer'in iki çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile İtalya'da evlendiği belirtildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetlinin katıldığı duyuruldu.

Etiketler: Simon Kjaer, İtalya
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