Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Simon Kjaer'in iki çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile İtalya'da evlendiği belirtildi.

İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetlinin katıldığı duyuruldu.