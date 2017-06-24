Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Simon Kjaer'in iki çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile İtalya'da evlendiği belirtildi.
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetlinin katıldığı duyuruldu.
Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, İtalya'da evlendi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, Simon Kjaer'in iki çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile İtalya'da evlendiği belirtildi.
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetlinin katıldığı duyuruldu.