  • 01 MAYIS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Fenerbahçeli Şener Özbayraklı sakatlandı

Fenerbahçeli Şener Özbayraklı sakatlandı

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Şener Özbayraklı'nın sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildi.

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Fenerbahçeli Şener Özbayraklı sakatlandı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de yapılan Çaykur Rizespor maçının devre arasında oyundan alınan Şener Özbayraklı'nın çekilen MR'ı sonucu sol üst arka adalesinde 2. derece yırtık tespit edildiği bildirildi. Milli futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Portekiz'in Porto Kulübünden iki sezondur kiralanan ve Çaykur Rizespor karşılaşmasında ön çapraz bağları kopan Fabiano'nun ameliyatının Porto'da olmasına karar verildiği aktarıldı. Brezilyalı kalecinin özel işlemlerini tamamladıktan sonra Portekiz'e gideceği belirtildi.

Etiketler: Fenerbahçe, Şener Özbayraklı
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