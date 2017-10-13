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Buradasınız : » » Fenerbahçeli Robin Van Persie ifade verdi

Fenerbahçeli Robin Van Persie ifade verdi

Kupa maçında yaptığı hareketle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

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Fenerbahçeli Robin Van Persie ifade verdi

Fenerbahçeli futbolcu Robin Van Persie, geçen sezon Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Ziraat Türkiye Kupası maçında yaptığı hareketle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Avukatıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Fenerbahçeli futbolcunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Bürosu savcılarından Asım Ekren'e hakkındaki suçlamalarla ilgili ifadesi alındı.

Robin Van Persie'nin ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği ve söz konusu hareketleri "hakaret" maksadıyla yapmadığı yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

Süreç

Beşiktaş ile Fenerbahçe 7 Şubat 2017'de Ziraat Türkiye Kupası maçında Vodafone Park'ta karşılaşmış ve maçı Beşiktaş 1-0 kaybetmişti.

Gergin geçen maçta Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup ile Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie'nin tartışmıştı. Maçtan sonra yayınlanan görüntülere göre Persie'nin ev sahibi taraftarların olduğu tribünlere dönerek dil çıkardığı ve elini şortuna sokarak taraftara hakaret ettiği iddia edilmişti.

Bu görüntüleri dikkate alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Bürosu, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde Persie hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda yer alan ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Etiketler: Fenerbahçe, Robin van Persie
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