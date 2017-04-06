Fenerbahçe'den transfer harekatı

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncuya Napoli'nin talip olduğu öne sürüldü.

Ancak Lens'in tavrı kalmaktan yana. Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde ise Shakhtar Donetsk'li Taison ve Dinamo Kiev'den Yarmolenko'nun olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Jeremain Lens, İtalya'nın gündeminde... Napoli Kulübü'nün 29 yaşındaki Hollandalı yıldızı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Lens kalmak istiyor

Jeremain Lens'in ise bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de kalma kararını sürdürdüğü öğrenildi.

Sarı-lacivertli yıldız oyuncunun, sezon sonunda Fenerbahçe'yle masaya oturup sözleşme imzalaması bekleniyor.

Taison ve Yarmolenko...

Diğer yandan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Yeni sezon hazırlık kampına transferlerle girmeyi planlayan sarı-lacivertlilerin ilk hedefinin, Shakhtar Donetsk'te yıldızı parlayan Taison olduğu belirtildi.

Geçen sezon da gündeme gelen Taison için Shakhtar Kulübü'yle masaya oturulacağı konuşuluyor. Brezilyalı yıldız bu sezon 31 maçta 8 gol attı, 8 gol pası verdi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim ise Dinamo Kiev'li Andriy Yarmolenko. Takım kaptanı olan, aynı zamanda Ukrayna Milli Takımı forması giyen Yarmolenko, Dinamo Kiev dışında deneyim yaşamadı.

Ukraynalı oyuncu bu sezon 24 maçta 8 gol attı, 5 gol pası verdi.