Fenerbahçe'den taraftara uyarı

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Rus ekibi Krasnodar ile yarın deplasmanda yapılacak ilk maç öncesi taraftarlarına uyarıda bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasında, maçta disiplin ve güvenlik ihlalinin yapılmaması gerektiği vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Maç boyunca, bitmez tükenmez bir destekle takımımızın arkasında olunmalı, merdiven boşluklarında oturulmamalı, karşılaşma öncesinde, maç sırasında ve sonrasında sahaya girilmemeli, hiçbir şekilde rakibi hedef alan, siyasi içerik barındıran ya da siyasi içerik çağrıştıran slogan atılmamalı, pankart, flama ve benzeri gibi objeler stada getirilmemeli, sahaya kesinlikle yabancı madde atılmaması sağlanmalı, maytap, meşale ve bu tür yanıcı ve yaralayıcı maddeler kesinlikle kullanılmamalı, kullananlar ise engellenmeli ve bu konuda direniş gösterenler ivedilikle güvenlik birimlerine bildirilmelidir."

Taraftarlardan, olası provokasyonlara karşı sakin kalmaları istenen açıklamada, "Unutulmamalıdır ki, sporun ruhuna aykırı yaşanabilecek olan herhangi bir saha olayında, kulübümüz maddi ve manevi anlamda büyük bir zarara uğrayacaktır." denildi. AA

