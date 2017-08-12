  • 12 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.541
    EURO 4.188
  • BIST 106963.1
    ALTIN 146.504
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Fenerbahçe'den Maçka'daki terör saldırısına kınama

Fenerbahçe'den Maçka'daki terör saldırısına kınama

Fenerbahçe Kulübü, Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan güvenlik görevlisi ve sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Fenerbahçeden Maçkadaki terör saldırısına kınama

Fenerbahçe Kulübü, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan güvenlik görevlisi ve sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde "Terörü lanetliyoruz" başlığıyla yer alan mesajda, "Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalındaki terör saldırısı sonucunda 1'i 15 yaşındaki bir sivil olmak üzere 2 kişinin şehit edildiği, bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı haberini çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Yapılan bu hain terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, ulusumuza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: Fenerbahçe, terör saldırısı, maçka
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

SPOR HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER