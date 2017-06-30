Fenerbahçe'den dev imza

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, "Doğuş Grubu'na ve Ferit Bey'e, 2006'dan bu yana devam eden süreci sürdürdükleri ve Türk sporuna katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Yıldırım, Beşiktaş Kulübü'nün amatör şubelerinin bazılarını dondurma kararı aldığı iddialarıyla ilgili bir soruya ise "Beşiktaş'ın kararına saygı duymak lazım" yanıtını verdi.

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ise "Fenerbahçe ile imzalayacağımız isim sponsorluğu anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, Fenerbahçe takımının adı Fenerbahçe Doğuş olacak" şeklinde konuştu.

Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Basın Sözcüsü ve Genel Sekreter Mahmut Uslu, Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Balaban, erkek basketbol takımı başantrenörü Zeljko Obradovic ve Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk katıldı.

Yapılan anlaşmayla Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni dönemde Fenerbahçe Doğuş ismiyle mücadele edecek. Ayrıca Darrüşafaka Doğuş yöneticisi İbrahim Kutluay da, artık Fenerbahçe'de görev yapacak.

Törende açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım, Türk sporunda önemli bir gün yaşadıklarını söyledi.

Sponsorluğun önemine uzun zamandır vurgu yaptıklarını belirten Yıldırım, "Sponsorlukların artmasıyla her branşta başarının geleceğini düşünüyoruz. Marka olan 2 değer bir araya geliyor. Bugün 3 yıl gibi bir süreçte Türk basketboluna beraber hizmet etmek için anlaşmış bulunuyoruz.

Bu sürecin daha da ileriye gitmesi hepimizin arzusu ve isteğidir. Doğuş Grubu'na ve Ferit Bey'e, 2006'dan bu yana devam eden süreci sürdürdükleri ve Türk sporuna katkıda bulundukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım: "Beşiktaş'ın kararına saygı duymak lazım"

Aziz Yıldırım, Beşiktaş Kulübünün amatör şubelerinin bazılarını dondurma iddialarıyla ilgili bir soru üzerine, "Fenerbahçe'nin amatör şubelerde her sene 25 milyon dolar civarında açığı var. 10 senede 250 milyon dolar.

Fenerbahçe'nin borcu 300 milyon dolar. Amatörlerle ilgili, alınan stopajların, amatör şubelerin harcamalarından düşürülmesinin sağlanması 7 senedir konuşuluyor. 1 yıl önce Bakanlık bunu halledeceğini söyledi ama maalesef yapılmıyor. Yapılacağına da inanmıyorum. Yapılacak şeylerin de yanlış yapılacağını düşünüyorum çünkü bizim gibi bu işe gönül vermiş ve bu işin doğrusunu düşünenlerin fikri alınmadan bir çalışma yapılıyordur. Çıkan sonuçtan kimse memnun olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Amatör şubelerin varlığını sürdürebilmesi için sponsor desteğine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu takımın şu andaki bütçesi 30 milyon avro. Onun için devletin sahip çıkması gereken çalışmalar yapması gerekiyor ama maalesef yapmıyor. Biz şampiyon olduk 100 altın karşılığı. 750 altına çıkaracaklarmış, 750 bin lira. 'Yapmayın bunu' dedim, eleştiri aldım.

Fenerbahçe şampiyon olunca 14-15 milyon avro almalı ki, bu süreç devam etsin. Siz bunu devlet olarak sağlamazsanız, olmaz. Dörtlü Final 217 ülkede yayınlandı. 'Fenerbahçe kimdir' diye soruyorlar, Türkiye'nin takımı. Fenerbahçe ikinci isim olarak geçiyor.

İlk Türkiye deniyor ama bunun karşılığında hiçbir şey yok. Ülker ve Doğuş Grubu sağ olsun. Onlar olmasa burayı kapatmak lazım. Fenerbahçe Kulübü, 30 milyon avro borçlanarak bir spor dalını yürütemez. Diğer kulüpler de aynı şekilde. O yüzden Beşiktaş'ın aldığı karar kendi içlerinde karardır, saygı duymak lazım.

Belki bizim de Fenerbahçeli insanlar olmasa kapatmamız söz konusu olur. O yüzden devletin bu konuya bir an evvel el atması lazım."

Şahenk: "Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, takımın adı Fenerbahçe Doğuş olacak"

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, kendisi için çok heyecan verici bir gün olduğunu dile getirdi.

Fenerbahçe ile Doğuş Grubu arasında yapılan anlaşmanın önemini anlatan Şahenk, "Buraya gelirken, seneler evvel Mithatpaşa Stadı'nda 3-4 saat Fenerbahçe'yi seyretmek için stadın dışında beklediğim günleri hatırladım. Aynı heyecanı şimdi de taşıyorum. Allah'a şükrediyorum ki o gün sarı-lacivert renklerin maçını beklerken ne hissettiysem, şimdi de aynı duygular içerisindeyim. Bu anlamda bu şansı tanıyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a, yönetim kurulu üyelerine, Fenerbahçe camiasına ve taraftarına huzurunuzda teşekkür etmeyi borç biliyorum." diye konuştu.

Ferit Şahenk, Doğuş Grubu olarak toplumsal yaşamın gelişimine öncülük yapma zorunluluğu taşıdıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Darüşşafaka cemiyetiyle olan iş birliğimize de değinmek istiyorum. 2013 yılında yapmış olduğumuz ve çok önemli bir kısmı eğitim desteğinden oluşan anlaşma ile sporun sosyal gücünü göstermek adına fark oluşturduğumuza inanıyoruz. Spor ve eğitim odaklı iş birliğimiz Darüşşafaka ile devam edecektir. Türk basketboluna olan ilgiyi takip ediyoruz. Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde oynadığı maçları, taraftarlıktan öte bir milli heyecanla Türkiye tarafından izlenmesi, bu alandaki başarıları toplum olarak sahiplenmeye ne kadar hazır olduğumuzu ortaya koymuştur. Fenerbahçe ile imzalayacağımız isim sponsorluğu anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, Fenerbahçe takımının adı Fenerbahçe Doğuş olacak. Fenerbahçe Kulübüne bir kez daha teşekkür ediyorum."

Obradovic: "Ferit Bey'in Fenerbahçe'yi ne kadar çok sevdiğini biliyorum"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, Türkiye'de ve dünyada herkesin Doğuş Grubu ve Ferit Şahenk isimlerinin ne anlama geldiğini bildiğini belirtti.

Sarı-lacivertlilerin, Ferit Şahenk ile bu anlaşmayı yapmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Obradovic, şöyle konuştu:

"Bir kere daha kendimi çok rahat hissettiğim bu salonda olduğum için çok mutluyum. Benim için burası çok özel bir yer. Bugün çok özel bir gün ve tarafımdan söyleyecek çok fazla söz olduğunu düşünmüyorum ama özel olarak söylemek istediğim bir şey var. Ferit Bey ile çok fazla vakit geçirdik ve Fenerbahçe'yi ne kadar sevdiğini biliyorum." açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Aziz Yıldırım, Ferit Şahenk'e basketbol takımı forması hediye etti.