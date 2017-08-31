  • 31 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması

Fenerbahçe'den Ben Arfa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, transferde ismi sarı-lacivertli kulüp ile anılan Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Hatem Ben Arfa'nın kulübüyle olan problemlerinin devam ettiğini bildirdi.

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Fenerbahçeden Ben Arfa açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, transferde ismi sarı-lacivertli kulüp ile anılan Paris Saint Germain'in yıldız oyuncusu Hatem Ben Arfa'nın kulübüyle olan problemlerinin devam ettiğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Son dönemde medyada, futbolcu Hatem Ben Arfa'nın kulübümüze transferi ile ilgili gerçek olmayan haberler yer almaktadır." denildi.

Kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın daha önce bu oyuncuyla ilgili sözleri olduğu hatırlatılırken, "Geçen 1 aylık süreçte oyuncunun kulübüyle olan problemleri devam etmektedir ve durumunda herhangi bir değişiklik yoktur. Dolayısıyla oyuncunun kulübümüze transferiyle ilgili çıkan haberler yalandır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: Fenerbahçe Kulübü, Ben Arfa açıklaması
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