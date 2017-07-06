Fenerbahçe'de toplu imza töreni

Fenerbahçe Kulübünde sözleşme uzatan Volkan Demirel ve Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra yeni transferler Carlos Kameni ile Nabil Dirar için imza töreni yapıldı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli takımın imza törenine kulüp asbaşkanlarından Ali Yıldırım, Nihat Özbağı, genel sekreter ve basın sözcüsü Mahmut Uslu ile eski yönetici Abdullah Kiğılı katıldı.

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın da izlediği törende ilk olarak Volkan Demirel basın mensuplarının önünde sözleşme imzaladı.

Törende konuşan asbaşkan Ali Yıldırım, 15 yıl Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel'e yuvada kaldığı için teşekkür ettiğini belirterek, "Zaten Fenerbahçe dışında başka bir kulübe gitme şansı yoktu çünkü biz Volkan'ı çok seviyoruz." dedi.

"Sözleşme kaç yıllık?" sorusuna Yıldırım, "Volkan istediği müddetçe." yanıtını verdi. Gazetecilerin, "40 yaşına kadar devam eder mi?" şeklindeki sorusu üzerine de "Şampiyon yaparsa devam." ifadesini kullandı.

"Müjdat Yetkiner'i geçmek istiyorum"

Tecrübeli kaleci Volkan ise Fenerbahçe'den başka bir şey düşünmediğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Gönülden Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Fenerbahçe'ye hizmet etmek için her zaman burada olacağıma söz veriyorum. Kendim ve Fenerbahçe adına hayırlı olmasını diliyorum. Benim hedefim uzun yıllar Fenerbahçe'de devam etmek. Müjdat Yetkiner'i geçmek ve Fenerbahçe'nin en fazla formasını giyen oyuncu olmak istiyorum. Bunun için elimden geldiğince formayı giymeyi hedefliyorum."

Kameni transferi

Volkan, yeni transfer kaleci Carlos Kameni'nin kendisini zorlayıp, zorlamayacağı konusundaki soru üzerine, "Zorlamak değil. Biz burada bir hedef için çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin başarısı için kim iyi olursa sahaya o çıkacaktır. Fenerbahçe formasını en iyi şekilde terletmek için çalışacağız. Fenerbahçe'nin başarısı için her şeyimizi sahaya verecektir." diye görüş belirtti.

Öte yandan Volkan, Galatasaray kalecisi Muslera'nın, sarı-kırmızılı camiada sevdiği isimlerden biri olduğunu sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'nin sol kanat oyuncusu Hasan Ali Kaldırım ise şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'ye ilk geldiğim gün gibi heyecanlıyım. Antrenmanlar çok iyi gidiyor. Aykut hocanın bir felsefesi, oyun anlayışı var. Bunu sahaya yansıttığımızda güzel günlerin bizi beklediğini biliyoruz. Son 2 seneden daha iyi Fenerbahçe olacak diye düşünüyorum. Sözleşme yenileme sürecinde benimle ilgili yanlış bir algı oluşturuldu. Fenerbahçe ile iki kez görüştüm. Fenerbahçe kalmamı istedi ben de tamam dedim. Kaldığım için de çok mutluyum. Benim hakkımda bir ön yargı olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ben sadece takıma katkı sağlamak istiyorum. Kötü performans sergileyebiliriz, sonuçta biz makine değiliz. Bugüne kadar nasıl çalıştıysam aynı şekilde devam etmeyi düşünüyorum."

Dirar: Hasan Şaş'ın stilini çok beğeniyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar'ın imza töreninde ise asbaşkan Önder Fırat, Dirar gibi kaliteli bir yıldız oyuncuyu kulübe kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Faslı futbolcu Dirar ise kendisi için sarf edilen güzel sözlerin çok mutluluk verici olduğunun altını çizerek, "Umarım benden beklentileri olanları hayal kırıklığına uğratmam. Türkiye'nin büyük kulübüne kupalar kazanmak için geldim. Kariyerimin son dönemlerini yaşıyorum, kariyerimi burada bitirmek istiyorum. Umarım taraftarlar ve Türkiye ligi beni hiçbir zaman unutmaz." ifadelerini kullandı.

Sahada oynadığı pozisyonun "bek" olduğunu hatırlatan Dirar, "Şu anda benim tercihim bek pozisyonu, en rahat hissettiğim pozisyon. Savunmaya katkı vermeyi seviyorum. Önemli olan takımın çıkarları ve hocanın kararı.Takıma katkı sağlamak için buradayım, nerede oynadığımın önemi yok. Türkiye ligini yakından takip ettiğim zaman aklımda kalan oyuncu Hasan Şaş, onun stilini çok beğeniyorum." açıklamalarında bulundu.

Kameni ile 3 yıllık sözleşme

Fenerbahçe Kulübü ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Kamerunlu kaleci Carlos Kameni'nin imza töreninde konuşan Önder Fırat, "Kameni yıldız bir oyuncu, kaliteli ve kendini ispatlamış bir kaleciyi renklerimize bağlamaktan mutluyuz. Kendisi aynı zaman mücadeleci, savaşçı bir ruha sahip, çok karakterli bir kaleci. Onunla şampiyonluk yaşamayı diliyorum." dedi.

Kameni de Fenerbahçe gibi büyük bir kulübünün parçası olmanın mutluluk verici olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünya futbolunun en iyi kulüplerinden ve Türkiye'nin de en iyi kulübüne geldim. Fenerbahçe'ye katkı sağlamaya çalışacağım. Umarım bu forma altında çok fazla kupalar kazanırız çok güzel anlar yaşarız. Kulübün sembol oyuncularından Mehmet Topal ve Volkan Demirel'e teşekkür ediyorum, beni çok iyi karşıladılar, bana kollarını açtılar. Burada Webo, Yobo ve Sow gibi birçok Afrikalı oyuncu forma giydi. Umarım her şey iyi gider."

Kameni: Rekabet bizi ileriye götürür

"Soyunma odasını Volkan Demirel gibi efsaneyle paylaşmak keyif verici." diyen Kameni, şöyle devam etti:

"Rekabet bizi ileriye götürür, kulübün de daha büyümemizi sağlar. Fenerbahçe'nin büyümesine, ileri noktaya gelmesine katkı sağlamak amacım. Kaleyi iyi bir şekilde kapatırsak daha iyi sonuçlar gelecektir. Volkan Demirel'in değerini Fenerbahçe için yaptıklarını iyi biliyorum. Burada sadece Volkan Demirel'e yardım etmeye değil, genç kaleci arkadaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışacağız. Hepimizin tam düşüncesi Fenerbahçe için yapabileceğimizin en fazlasını yapmak olacak. Benim buraya gelişimin amacım takıma katkı katabilmek. Böyle bir düşünce olmasaydı gelmezdim."