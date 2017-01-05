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Fenerbahçe'de hazırlıklar başlıyor

Sarı-lacivertli takım, devre arası kampı için yarın Antalya'da ilk çalışmasını yapacak.

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Fenerbahçede hazırlıklar başlıyor
Fenerbahçe Futbol Takımı, 7 günlük iznin ardından Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde yapacağı kamp çalışmaları için yarın İstanbul'da toplanacak. Fenerbahçe kafilesi aynı gün öğle saatlerinde Antalya'ya gelecek ve ilk çalışmasını da konaklayacağı otelin sahasında yapacak.
 
Fenerbahçe, 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek kamp sürecinde iki de hazırlık maçı oynayacak.
 
Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçını 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles, ikinci karşılaşmasını da 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani ekibiyle yapacak. Bu iki müsabaka da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak.
 
Fenerbahçe, 12 Ocak'ta İstanbul'a dönecek. AA
 
Etiketler: Fenerbahçe, antrenman, antalya
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