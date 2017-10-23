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Buradasınız : » » Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi

Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, 10. haftada 30 Ekim Pazartesi günü Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

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Fenerbahçede gözler Kayserispor maçına çevrildi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 1 saat 50 dakika sürdüğü bildirildi.

Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, yarın izin yaptıktan sonra Kayserispor maçının hazırlıklarına 25 Ekim Çarşamba günü devam edecek.

Etiketler: süper lig, fenerbahçe kayserispor maçı
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