Fenerbahçe'de gözler Kayserispor maçına çevrildi

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın 1 saat 50 dakika sürdüğü bildirildi.

Galatasaray derbisine ilk 11'de başlayan oyuncuların yenilenme çalışmalarıyla antrenmanı tamamladığı kaydedildi.

Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdürdüğü aktarıldı. Antrenmanın, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandığı belirtildi.

Fenerbahçe, yarın izin yaptıktan sonra Kayserispor maçının hazırlıklarına 25 Ekim Çarşamba günü devam edecek.