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Buradasınız : » » Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de Alper Potuk takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Fenerbahçede Alper Potuk takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı geçen Alper Potuk, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Sakatlığı süren Martin Skrtel ise çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Etiketler: Fenerbahçe, Alper Potuk
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