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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'de kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon çalışmaları kapsamında İsviçre'de kamp yapan Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Olympique Marsilya ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ise koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştirdiği kaydedildi. Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı belirtildi.

Brezilyalı futbolcu Jose Fernandao'nun ise takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.

Kamp çalışmalarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek sarı-lacivertli takım, TSİ 21.00'de ise İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Etiketler: Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları, isviçre kampı
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