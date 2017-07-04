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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sabah idmanıyla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk idmanının, iki bölüm halinde yaklaşık 2 saat sürdüğü belirtildi.

Oyuncuların ilk bölümde salonda iki grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalıştığı aktarıldı. Ardından oyuncuların bireysel ve takım programları uyguladığı antrenmanı, havuzda yapılan koordinasyon çalışmalarıyla tamamladığı kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler: Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları, antrenman, süper lig
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