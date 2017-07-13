Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrinde bulunan sarı-lacivertliler, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde günün ilk idmanını gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'nin dün Sporting Lizbon ile oynadığı hazırlık maçında görev alan futbolcular antrenmanı yenilenme çalışmasıyla sonlandırdı.

Hazırlık karşılaşmasında görev almayan oyuncular ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Sarı-lacivertliler, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına akşam yapacağı günün ikinci idmanıyla devam edecek.