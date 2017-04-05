Fenerbahçe yarı finalde M. Başakşehir'in rakibi oldu

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Kayserispor'u 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İlk karşılaşmayı deplasmanda 3-0 kazanan sarı-lacivertliler için rövanş müsabakası da çok rahat geçti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Aatıf Chahechouhe, 35. dakikada Josef de Souza ve 83. dakikada Volkan Şen kaydetti.

Rakip Medipol Başakşehir

Fenerbahçe, yarı finalde Medipol Başakşehir'le eşleşti.

Kayserispor'u eleyen sarı-lacivertliler, Akhisar Belediyespor'u kupanın dışına iten Medipol Başakşehir'e rakip oldu.

Kupada yarı final ilk karşılaşmaları 25, 26 veya 27 Nisan'da, rövanşları ise 16, 17 veya 18 Mayıs'ta oynanacak. Yarı finalde ilk karşılaşma Medipol Başakşehir'in, rövanş ise Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Volkan Şen bu sezon ilk kez gol attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Volkan Şen, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon kaçırdığı gollerle gündeme gelen Volkan, şanssızlığını Kayserispor karşısında kırdı.

Chahechouhe her kulvarda gol attı

Kayserispor karşısında Fenerbahçe'nin ilk golünü kaydeden Chahechouhe, bu sezon 3 kulvarda da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Sarı-lacivertli takıma bu sezon başında transfer olan forvet oyuncusu, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında gol sevinci yaşadı. Chahechouhe, sarı-lacivertli formayla ligde 4, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde birer gole imza attı. AA