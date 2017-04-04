  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK'da

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDKda

TFF Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Antalyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, Atiker Konyaspor ve Bursaspor'u PFDK'ya gönderdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Hukuk Müşavirliğinin, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u saha olayları, Antalyaspor, Kayserispor ve Bursaspor'u saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Atiker Konyaspor'u ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya gönderdiği bildirildi.

Müşavirliğin, Antalyaspor müsabakasında kırmızı kart gören Kayserisporlu futbolcu Erkan Kaş'ı kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna sevk ettiği kaydedildi.

TFF Hukuk Müşavirliğinin, TFF 1. Lig kulüplerinden Bandırmaspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Samsunspor'u da disiplin kuruluna sevk ettiği aktarıldı.

Etiketler: türkiye futbol federasyonu, SPor Toto Süper Lig, Fenerbahçe ve Trabzonspor, PFDK
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