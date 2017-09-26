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Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 5 isim, PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'deki derbi maçta karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 5 ismi, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

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Fenerbahçe ve Beşiktaştan 5 isim, PFDKya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'deki derbi maçta karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan 5 ismi, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 6. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Kulübünün yöneticilerinden Önder Fırat'ın, hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi, Mahmut Uslu'nun ise müsabaka sonrası medyaya yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği bildirildi.

Sarı-lacivertli ekibin milli futbolcusu İsmail Köybaşı'nın da kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

Beşiktaş Kulübünde ise yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun, derbi maçın ardından medyada yer alan sportmenliğe aykırı açıklamaları, siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in de müsabakadaki hakareti gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.

Ayrıca, derbi maça ev sahipliği yapan Fenerbahçe'nin, 4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Derbi maçta misafir takım konumunda bulunan Beşiktaş'ın da 5 futbolcusunun sarı kart ve 3 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket, çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçeleriyle PFDK'ya gönderildiği aktarıld

Etiketler: Fenerbahçe, Beşiktaş, PDFK
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