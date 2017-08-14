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Buradasınız : » » Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedon ekibi Vardar ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

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Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri satışa çıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Makedon ekibi Vardar ile 17 Ağustos Perşembe günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan II. Filip Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak karşılaşmayı izlemeye gidecek taraftarların, Ülker Stadı'nın maraton tribünü altında bulunan kombine satış bölümünden pasaport fotokopisi ve seyahat bilgilerini göstererek, biletlerini temin edebilecekleri bildirildi. Bilet ücretinin ise 5 avro olduğu belirtildi.

Etiketler: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, Vardar, Ülker Stadı
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