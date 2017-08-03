Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalarak, play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalarak, play-off turuna yükseldi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile sahasında 1-1 berabere kalarak, play-off turuna yükseldi.