Basketbol THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini, ikinci yarıdaki iyi savunmasıyla 71-58 yendi.

Fenerbahçe, seride 1-0 öne geçerek ev sahibi avantajını da yakaladı.

İki takım arasındaki serinin ikinci maçı, 20 Nisan Perşembe günü yine OAKA Arena'da oynanacak.

Fenerbahçe, Türk takımlarının şansızlığını sonlandırdı

THY Avrupa Ligi play-off ilk maçında Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods ekibini 71-58 yenen Fenerbahçe, seride hem saha avantajını lehine çevirdi hem de Türk takımlarının bu rakibe karşı deplasmandaki şansızlığını sonlandırdı.

Sarı-lacivertli ekip, iç saha maçlarında en son bir Türk takımına 8 Mart 2006'da yenilen Yunan temsilcisinin bu üstünlüğünü bitirmeyi başardı. Panathinaikos Superfoods, 8 Mart 2006'da o zamanki adıyla Efes Pilsen olan Anadolu Efes'e 76-73 mağlup olmuştu.

Yunan ekibi, bu mağlubiyetin ardından Türk takımlarıyla yaptığı 17 karşılaşmayı da kazanmayı bildi. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'yi bu süreçte yedişer kez yenen Panathinaikos Superfoods, Darüşşafaka Doğuş'a 2 ve Galatasaray Odeabank'a bir kez üstünlük sağladı.

Fenerbahçe, rakip taraftarların takımlarına verdiği büyük desteğe rağmen Panathinaikos Superfoods'u 17 maç sonra yenen Türk takımı oldu.