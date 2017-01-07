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Buradasınız : » » Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde 10. galibiyetini aldı

Fenerbahçe THY Avrupa Ligi'nde 10. galibiyetini aldı

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında konuk ettiği İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı 86-79 mağlup etti.

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Fenerbahçe THY Avrupa Liginde 10. galibiyetini aldı
Sarı-lacivertliler, 10. galibiyetini elde ederken, İtalya temsilcisi ise 12. mağlubiyetini aldı.
 
İlk dakikada her iki ekip de sayı bulmakta zorlandı. Sonraki bölümde çekişme yaşanırken 5. dakika 7-7 beraberlikle geçildi. 6. dakikada Ahmet Düverioğlu'nun sayılarıyla 9-7 öne geçen Fenerbahçe, Kalinic'in basketiyle 7. dakikada farkı 5 sayıya (14-9) çıkardı. Kalnietis'in basketiyle 9. dakikada 16-16 beraberliği sağlayan EA7 Emporio Armani Milan, ilk çeyreği de 19-18 üstün geçti.
 
Çekişmeli geçen ikinci çeyrekte Nunnally ve Sloukas'ın kritik üç sayılık basketleriyle rakibinin üstünlük kurmasına izin vermeyen Fenerbahçe, 8. dakikada farkı 5 sayıya yükseltti (37-32). Periyodun son bölümünde savunmada daha etkili oynayan ve İtalyan ekibinin sayı bulmasını engelleyen sarı-lacivertliler, son saniyede Kalnietis'in üç sayılık basketini engelleyemese de soyunma odasına 41-40 önde gitti.
 
Üçüncü çeyreğe etkili başlayan EA7 Emporio Armani Milan, 7-0'lık serinin ardından üstünlüğü ele geçirdi ve 23. dakikada skoru 50-44 yaptı. Udoh ve Datome'nin sayılarıyla toparlanan ve farkı azaltan Fenerbahçe, Datome'nin üçlüğüyle 28. dakikada skoru 56-56 yaptı ve Udoh'un pota altından bulduğu sayıyla yeniden öne geçti (58-56). İtalyan ekibinin hücumda yaptığı hataları hızlı hücumlarla değerlendirmeyi başaran Fenerbahçe, çeyreğin son dakikalarında savunma direncini arttırıp mücadelenin bu bölümünü 63-58 galip tamamladı.
 
Son çeyreğe iyi başlayan taraf EA7 Emporio Armani Milan oldu. İlk sayısını Hickman'ın üçlüğüyle elde eden İtalya temsilcisi, 35. dakikada skoru 71-71'e getirdi. Kısa sürede 5 sayı üreterek yeniden öne geçen Fenerbahçe, son dakikasına 1 sayı önde girdiği mücadeleyi 86-79 kazandı.
Etiketler: thy avrupa ligi, Fenerbahçe
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