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Buradasınız : » » Fenerbahçe-Sturm Graz maçına İngiliz hakem

Fenerbahçe-Sturm Graz maçına İngiliz hakem

Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz'la 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Robert Madley görev yapacak.

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Fenerbahçe-Sturm Graz maçına İngiliz hakem

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz'la 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Robert Madley görev yapacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'la 3 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçta, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Robert Madley görev yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında, Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede İngiliz hakem Madley düdük çalacak.

Madley'in yardımcılıklarını vatandaşları Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de İngiltere'den Graham Scott olacak.

Etiketler: fenerbahçe stur graz maçı, hakem, UEFA Avrupa Ligi
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