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Fenerbahçe Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz ile 3 Ağustos Perşembe günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların salonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştıktan sonra sahaya geçerek ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.

Antrenmanın çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel idmanla tamamlandığı belirtildi.

Futbolculardan, Robin van Persie, Fernandao ve Simon Kjaer'in de çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdüğü aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Etiketler: Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi, sturm graz hazırlıkları
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