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Fenerbahçe Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında ekibi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

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Fenerbahçe Sturm Graz maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman, 2 saat sürdü.

Salonda kuvvet ve dayanıklılığı artırıcı programın ardından sahada pas çalışmaları yapan futbolcular, dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fernandao, Mehmet Ekici ve Robin van Persie, çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.

Öte yandan, Kulüp Asbaşkanı Ali Yıldırım antrenmanı izledi.

Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Sturm Graz maçının hazırlıklarına devam edecek.

Etiketler: Fenerbahçe, sturm graz, UEFA Avrupa Ligi, uefa avrupa ligi ön eleme turu, hazırlık çalışmaları
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