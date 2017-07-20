Fenerbahçe son şampiyonla berabere kaldı

Fenerbahçe, İsviçre kampında katıldığı Alpler Futbol Festivali Turnuvası'ndaki dördüncü ve son maçında Fransa'nın Monaco ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

4. dakikada gelişen Monaco atağında Falcao'nun yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.

20. dakikada De Souza'nın ortasında ceza sahasında Van Persie'nin yaptığı kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53. dakikada Monaco 1-0 öne geçti. Falcao'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Ceza sahasında Lemar, Volkan'ın kalesini terk ettiği pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

78. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta Stoch, Ozan Tufan'ın önüne bıraktığı topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında oynadığı son hazırlık maçıyla İsviçre'deki kamp çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, yarın Türkiye'ye dönecek.

Turnuvadaki ilk maçında Sporting Lizbon'a 2-1, ikinci karşılaşmasında da Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Fenerbahçe, üçüncü müsabakasında ise Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalmıştı.

Aykut Kocaman

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fransa'nın Monaco takımıyla 1-1 berabere kaldıkları hazırlık maçında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Kocaman, İsviçre'nin Montrö kentinde Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında oynadıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Karşılaşmanın ikinci yarısını iki bölüme ayırarak değerlendiren sarı-lacivertli teknik adam, "Oyuncu değişikliklerine kadar bariz üstünlük sağladılar. İlk bölümde daha çok hırpalandık, çok fazla üstümüze geldiler ancak oyuncu değişikliklerinden sonra daha enerjik bir takım sahaya çıktı. Rakibe daha çok baskı yapmaya başladık, gol gelince moral ve oyun ritmi de bize geçti. Galibiyeti kaçırdığımızı söyleyebilirim. Futbolun içindeki ilginçliklerden bir tanesiydi bu." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin beklenen seviyeye geldiğini söylemenin "aşırı iyimserlik" olacağını belirten Kocaman, takımın tam olarak hazır hale gelmesinin 1,5-2 ay sürebileceğini kaydetti.

Deneyimli teknik adam, Isla ve Eljif transferleriyle ilgili de "İki oyuncu daha aramıza katılacak, katkı sağlayacaklarını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Stoch: "Bu akşam daha iyi bir skor da alabilirdik"

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Miroslav Stoch, İsviçre'deki kamp dönemini iyi bir şekilde tamamladıklarını söyledi.

Monaco maçıyla ilgili "Bu akşam daha iyi bir skor da alabilirdik." diyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Umarım zorlu maçlar öncesinde kendimizi hazır duruma getirmişizdir. UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı bizi bekliyor, bu karşılaşmada hangi düzeye geldiğimizi göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Attığı gol hakkında da konuşan Stoch, "Daha çok gol atabilirdim. Frikikten attığım golden daha net bir pozisyona girdim, bunu golle sonuçlandırmalıydım ama olmadı. Yüzde yüz mutluyum diyemem. Bu nedenle yüzde 50 mutluyum." diye konuştu.

Mehmet Topal: "Yoğun bir kamp dönemi geçirdik"

Sarı-lacivertli futbolcu Mehmet Topal da antrenman ve maç temposu açısından yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini aktardı.

Mehmet Topal, sakatlığıyla ilgili olarak, "Çok ciddi bir durum yok. Olympique Marsilya maçında dizime darbe aldım ve ödem oluştu. Doktorumuz 2-3 gün dinlenmem gerektiğini söyledi. Bugün oynayabilirdim ama riske atmak istemedik." ifadelerini kullandı.

Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında oynadığı son hazırlık maçıyla İsviçre'deki kamp çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, yarın Türkiye'ye dönecek.