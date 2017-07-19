Fenerbahçe, son hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, İsviçre kampında katıldığı Alpler Futbol Festivali Turnuvası'ndaki dördüncü ve son maçında Fransa'nın Monaco ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

4. dakikada gelişen Monaco atağında Falcao'nun yaptığı kafa vuruşunda top üst direkten dışarı çıktı.

20. dakikada De Souza'nın ortasında ceza sahasında Van Persie'nin yaptığı kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

53. dakikada Monaco 1-0 öne geçti. Falcao'nun kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Ceza sahasında Lemar, Volkan'ın kalesini terk ettiği pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

78. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta Stoch, Ozan Tufan'ın önüne bıraktığı topu düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Alpler Futbol Festivali Turnuvası kapsamında oynadığı son hazırlık maçıyla İsviçre'deki kamp çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, yarın Türkiye'ye dönecek.

Turnuvadaki ilk maçında Sporting Lizbon'a 2-1, ikinci karşılaşmasında da Olympique Marsilya'ya 1-0 yenilen Fenerbahçe, üçüncü müsabakasında ise Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kalmıştı.