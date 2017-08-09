  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Fenerbahçe Soldado ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, La Liga ekibi Villarreal'de forma giyen İspanyol golcü Roberto Soldado ile anlaşma sağladı.

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Fenerbahçe Soldado ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, La Liga ekibi Villarreal'de forma giyen İspanyol golcü Roberto Soldado ile anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Mahmut Uslu ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın İspanya'da yaptığı görüşmeler olumlu sonuçlandı. Soldado, artık sarı-lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin, tecrübesi ve düşük maliyeti nedeniyle oyuncuyu tercih ettiği öğrenildi.

Geçen sezonu Villareal'de geçiren Soldado, dizinde sakatlık nedeniyle 11 maçta görev alabildi. İspanyol forvet, geçtiğimiz sezon La Liga ve Avrupa Ligi karşılaşmalarında 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Tecrübeli forvet, 2013 yılında 30 milyon Avro bedelle Tottenham'a transfer olmuştu. 

Roberto Soldado ile önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanması bekleniyor.

Etiketler: Fenerbahçe, transfer, Roberto Soldado, forvet
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